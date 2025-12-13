Manu decide en su última jugada si firma el empate propuesto por Rosa en El Rosco

Manu y Rosa han vivido un enfrentamiento infartante en El Rosco de Pasapalabra, con un marcador ajustado y cinco minutos de máxima tensión. Rosa se plantó con 21 aciertos.

Manu, con la última palabra, logró igualar el resultado en una jugada decisiva, manteniendo vivo el sueño de conquistar el bote de 2.500.000 euros.