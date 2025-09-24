Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Nuevo récord de Manu: primer concursante de Pasapalabra que coincide con un invitado tres veces

Pasapalabra

Manu bate un nuevo récord en Pasapalabra al coincidir tres veces con Lucía Jiménez

Por primera vez en la historia del concurso, un concursante y una invitada han compartido plató en tres ocasiones, un hito posible gracias a la larga trayectoria de Manu.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu suma ya 344 programas en Pasapalabra y sigue rompiendo marcas. Ahora, ha coincidido por tercera vez con Lucía Jiménez, quien se ha mostrado orgullosa de ser la primera tripitidora junto al concursante.

El presentador y los invitados han bromeado sobre la longevidad de Manu, que ya acumula tanto dinero como dos botes del día de su llegada. El récord refuerza su estatus como plusmarquista del programa.

Antena 3» Vídeos