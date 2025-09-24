Manu bate un nuevo récord en Pasapalabra al coincidir tres veces con Lucía Jiménez

Manu suma ya 344 programas en Pasapalabra y sigue rompiendo marcas. Ahora, ha coincidido por tercera vez con Lucía Jiménez, quien se ha mostrado orgullosa de ser la primera tripitidora junto al concursante.

El presentador y los invitados han bromeado sobre la longevidad de Manu, que ya acumula tanto dinero como dos botes del día de su llegada. El récord refuerza su estatus como plusmarquista del programa.