Manu Baqueiro vuelve a arrasar en La Pista tras imponerse por velocidad

Manu Baqueiro volvió a demostrar su habilidad en La Pista al resolver la canción en apenas cinco segundos. Tanto él como Ana Álvarez identificaron Eva María se fue desde el primer fragmento, pero el actor fue más rápido al pulsar y se llevó el punto en Pasapalabra.

El momento terminó con Roberto Leal animando a los invitados y al público a cantar juntos el conocido estribillo de la canción.

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