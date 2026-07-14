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Javier enseña a Manu Baqueiro el truco para tener ventaja en La Pista: “Tocata y fuga”

Javier enseña a Manu Baqueiro el truco para tener ventaja en La Pista: “Tocata y fuga”

PASAPALABRA

Manu Baqueiro vuelve a arrasar en La Pista tras imponerse por velocidad

El actor suma una nueva victoria en La Pista de Pasapalabra al adelantarse a Ana Álvarez con el pulsador en una canción que ambos reconocieron desde los primeros segundos.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Manu Baqueiro volvió a demostrar su habilidad en La Pista al resolver la canción en apenas cinco segundos. Tanto él como Ana Álvarez identificaron Eva María se fue desde el primer fragmento, pero el actor fue más rápido al pulsar y se llevó el punto en Pasapalabra.

El momento terminó con Roberto Leal animando a los invitados y al público a cantar juntos el conocido estribillo de la canción.

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