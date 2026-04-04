Manel Fuentes pone fecha al regreso del mayor espectáculo de imitaciones de la televisión

La cuenta atrás ha terminado para los amantes del entretenimiento puro y las transformaciones imposibles. En esta nueva edición de Tu cara me suena se darán cita grandes talentos que deberán enfrentarse al pulsador para demostrar su versatilidad vocal y escénica sobre el escenario más famoso de la televisión.

Manel Fuentes será el encargado de conducir las galas donde la música y el humor se fusionan en un formato que promete momentos inolvidables. Los seguidores del programa ya se preparan para disfrutar de las valoraciones de un jurado experto que no dejará pasar ni un solo detalle artístico.