Malú afronta La Voz 2025 con emoción renovada: “Cada año me motiva más venir”

Malú asegura que La Voz sigue siendo un formato único donde se descubren nuevas voces y que, lejos de perder fuerza, cada edición le aporta más ilusión. La artista reconoce que siente incluso los nervios de los concursantes en cada actuación.

La coach admite que está dispuesta a todo para conquistar a los mejores talents y que no duda en usar bloqueos cuando le arrebatan artistas que le emocionan. Su objetivo, dice, es que respiren, disfruten y se sientan seguros en el escenario.