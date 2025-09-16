Publicidad
LA VOZ
Malú afronta La Voz 2025 con emoción renovada: “Cada año me motiva más venir”
La cantante regresa como coach al talent musical de Antena 3, que estrena nueva temporada este viernes, y confiesa vivir con intensidad las Audiciones a Ciegas.
Malú asegura que La Voz sigue siendo un formato único donde se descubren nuevas voces y que, lejos de perder fuerza, cada edición le aporta más ilusión. La artista reconoce que siente incluso los nervios de los concursantes en cada actuación.
La coach admite que está dispuesta a todo para conquistar a los mejores talents y que no duda en usar bloqueos cuando le arrebatan artistas que le emocionan. Su objetivo, dice, es que respiren, disfruten y se sientan seguros en el escenario.