El capitán en Japón
Un malentendido culinario con Kokka en desata las risas de Susana Saborido en El capitán en Japón
Susana Saborido intenta descifrar la palabra “kokka”, relacionándola con un dulce valenciano que disfrutó embarazada, en un momento que generó risas entre el matrimonio.
En El capitán en Japón, Susana Saborido protagoniza uno de los momentos más divertidos al intentar adivinar el significado de la palabra “kokka”.
Convencida de que se refiere a la harina, explica que le recuerda a un pastel valenciano que comía cuando estaba embarazada y que se llamaba así. Su razonamiento provoca las carcajadas de Joaquín y da pie a nuevos malentendidos lingüísticos.