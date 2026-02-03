Un malentendido culinario con Kokka en desata las risas de Susana Saborido en El capitán en Japón

En El capitán en Japón, Susana Saborido protagoniza uno de los momentos más divertidos al intentar adivinar el significado de la palabra “kokka”.

Convencida de que se refiere a la harina, explica que le recuerda a un pastel valenciano que comía cuando estaba embarazada y que se llamaba así. Su razonamiento provoca las carcajadas de Joaquín y da pie a nuevos malentendidos lingüísticos.