COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Magdalenas de mantequilla y almendra de Joseba Arguiñano: receta casera tierna y natural
Joseba Arguiñano enseña a elaborar magdalenas de mantequilla y almendra con ingredientes sencillos y textura esponjosa, pensadas para acompañar desayunos y meriendas con un toque artesanal y natural.
Joseba Arguiñano propone una receta tradicional de magdalenas de mantequilla y almendra que destaca por su sencillez y naturalidad. La preparación comienza batiendo mantequilla con azúcar y ralladura de limón, incorpora los huevos de uno en uno y mezcla la harina con cuidado para conservar el aire en la masa.
Una vez rellenas las cápsulas con la mezcla, se cubren con almendra fileteada y un toque de azúcar glas antes de hornearlas hasta que queden doradas y esponjosas. Estas magdalenas resultan ideales para acompañar el café o el té en cualquier momento del día