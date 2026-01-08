Magdalenas de mantequilla y almendra de Joseba Arguiñano: receta casera tierna y natural

Joseba Arguiñano propone una receta tradicional de magdalenas de mantequilla y almendra que destaca por su sencillez y naturalidad. La preparación comienza batiendo mantequilla con azúcar y ralladura de limón, incorpora los huevos de uno en uno y mezcla la harina con cuidado para conservar el aire en la masa.

Una vez rellenas las cápsulas con la mezcla, se cubren con almendra fileteada y un toque de azúcar glas antes de hornearlas hasta que queden doradas y esponjosas. Estas magdalenas resultan ideales para acompañar el café o el té en cualquier momento del día