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Una madre primeriza con 50 desafía las críticas: “Los 50 de ahora no tienen nada que ver con los de antes”
Convertirse en madre a los 50 y seguir compitiendo en el deporte ha puesto a Susana en el centro del debate, tras recibir duras críticas por su decisión personal.
Susana ha sido madre por primera vez a los 50 años tras recurrir a la fecundación in vitro, después de haber congelado sus óvulos años atrás. Ha decidido afrontar la maternidad en solitario sin renunciar a su carrera deportiva.
Lejos de detener su rutina, ha seguido entrenando y compitiendo, aunque ha tenido que enfrentarse a insultos y cuestionamientos en redes sociales. Defiende su decisión y recuerda que su embarazo ha estado controlado médicamente y ha transcurrido con normalidad.