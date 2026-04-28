Una madre primeriza con 50 desafía las críticas: “Los 50 de ahora no tienen nada que ver con los de antes”

Susana ha sido madre por primera vez a los 50 años tras recurrir a la fecundación in vitro, después de haber congelado sus óvulos años atrás. Ha decidido afrontar la maternidad en solitario sin renunciar a su carrera deportiva.

Lejos de detener su rutina, ha seguido entrenando y compitiendo, aunque ha tenido que enfrentarse a insultos y cuestionamientos en redes sociales. Defiende su decisión y recuerda que su embarazo ha estado controlado médicamente y ha transcurrido con normalidad.