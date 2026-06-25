La madre de la niña del concierto de Dani Martín rompe su silencio

Todo ocurrió cuando una niña mostró un cartel pidiendo subir al escenario durante un concierto de Dani Martín. La reacción del artista, que incluyó el calificativo de "maleducada", aunque el aseguró después que todo fue en tono de broma y vacile, provocó un intenso debate entre seguidores y usuarios de redes sociales.

En Y ahora Sonsoles, la madre de la menor aseguró sentirse decepcionada por lo sucedido y defendió que una niña de once años podía no entender ese tipo de bromas. Aunque reconoció que el cantante suele utilizar ese humor en sus actuaciones, insistió en que su hija se sintió afectada por el episodio.

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