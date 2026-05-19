La madre de una de las menores implicadas en la agresión de Lleida pide disculpas públicamente

El caso de la agresión entre menores en Lleida continúa generando indignación. En Y ahora Sonsoles, la madre de una de las jóvenes implicadas quiso dar la cara y pedir perdón públicamente por los hechos.

Durante su intervención, aseguró sentir "vergüenza ajena" tras ver las imágenes de la paliza. También reconoció el dolor causado a la víctima y mostró su rechazo absoluto al comportamiento de las adolescentes involucradas.

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