Paula Koops recuerda la primera vez que se subió a un escenario

Paula Koops repasó en Tu cara me suena algunos de los momentos que marcaron su infancia antes de dedicarse profesionalmente a la música. La cantante confesó que desde muy pequeña sentía una gran atracción por los escenarios.

Durante su intervención, explicó que llegó a colarse en varios recintos para vergüenza de sus padres. Aquellas experiencias, según contó, reforzaron todavía más sus ganas de formar parte del mundo musical.

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