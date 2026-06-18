Una madre abre el debate sobre los regalos a profesores

El caso expuesto en Y ahora Sonsoles parte del mensaje recibido por una madre en el grupo de padres de la clase de su hijo. La propuesta consistía en aportar una cantidad económica para hacer un regalo conjunto a los profesores al finalizar el curso.

La mujer mostró su desacuerdo con la idea y defendió que un detalle simbólico sería suficiente. Su postura provocó un intenso debate sobre el coste de estos obsequios y sobre si determinadas propuestas pueden resultar excesivas para algunas familias.

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