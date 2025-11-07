Mabel Lozano y su lucha contra la trata: “Hace 20 años nadie hablaba de este delito”

Mabel Lozano recuerda sus inicios como directora, cuando pocos querían escuchar hablar de la trata. “Mi primer documental no lo vio nadie”, admite. Pese al escepticismo, su determinación la llevó a convertirse en una voz imprescindible en el cine social.

En 2005 decidió formarse en derechos humanos y documentalismo, impulsada por su compromiso con las víctimas. Hoy, con dos Premios Goya, sigue defendiendo que la lucha contra la explotación sexual no es solo un asunto de mujeres, sino una cuestión de justicia social.