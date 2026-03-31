Luz se despide de Begoña con un mensaje que conmueve y deja huella

La marcha de Begoña deja una escena de gran intensidad emocional, marcada por las palabras de Luz, que reconoce no haber tenido nunca una amiga igual. El momento refleja la profundidad de su relación.

La despedida sella una amistad que ha sido clave en la trama, dejando una huella duradera en ambas y en los espectadores, que asisten a uno de los adioses más sentidos de la serie.