Luis Zahera sorprende en El Hormiguero con una dura anécdota de su infancia en el colegio

Durante su visita a El Hormiguero, Luis Zahera mostró su faceta más cercana y divertida, aunque también dejó espacio para la reflexión. El intérprete reconoció que de pequeño no era un buen estudiante y que apenas aprobaba religión y gimnasia.

La confesión más llamativa llegó al relatar un episodio en el que un cura le golpeó para dar un escarmiento a toda la clase. Zahera recordó la experiencia con naturalidad y logró arrancar risas y complicidad entre los presentes.