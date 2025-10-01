Antena 3 LogoAntena3
Luis Zahera desvela cómo era en el colegio: "La violencia me venía de pequeño"

El Hormiguero

Luis Zahera sorprende en El Hormiguero con una dura anécdota de su infancia en el colegio

El actor gallego recordó entre risas y momentos emotivos cómo era de niño, revelando episodios complicados de su etapa escolar junto a Pablo Motos y el público del programa.

Durante su visita a El Hormiguero, Luis Zahera mostró su faceta más cercana y divertida, aunque también dejó espacio para la reflexión. El intérprete reconoció que de pequeño no era un buen estudiante y que apenas aprobaba religión y gimnasia.

La confesión más llamativa llegó al relatar un episodio en el que un cura le golpeó para dar un escarmiento a toda la clase. Zahera recordó la experiencia con naturalidad y logró arrancar risas y complicidad entre los presentes.

