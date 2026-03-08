Daniela denuncia discriminación laboral por las manchas en su piel: "Por teléfono paso, pero cuando me ven todo cambia"

La afectada describe cómo sus aptitudes quedan en un segundo plano en cuanto los reclutadores observan su condición dermatológica de forma presencial. Según explica en Y ahora Sonsoles, la frustración es constante tras comprobar que, a pesar de tener un perfil adecuado, el rechazo de Daniela y sus manchas en la piel en entrevistas de trabajo es una barrera infranqueable.

El relato de su experiencia pone el foco en la necesidad de valorar el talento por encima de la imagen personal. Durante su intervención, ha dejado claro el dolor que supone sentir que por teléfono paso, pero cuando me ven todo cambia, evidenciando una realidad injusta que afecta a su desarrollo profesional y personal.