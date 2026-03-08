Los padres de Elena rompen su silencio tras la tragedia del Bocal: "Si hubiese puesto un cartel, no estaríamos aquí"

La indignación marca el relato de unos padres que exigen responsabilidades inmediatas para evitar que otras familias pasen por el mismo dolor. Según denuncian en Y ahora Sonsoles, la ausencia de advertencias sobre el peligro real del terreno fue determinante, insistiendo en que una simple indicación habría salvado la vida de su hija aquel día.

El programa ha recogido estas duras declaraciones donde los afectados reiteran que si se hubiese puesto un cartel de prohibido el paso, no estaríamos aquí en estos momentos. El caso de la última víctima mortal en este paraje cántabro ha reabierto el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de estos espacios naturales de acceso público.