La encrucijada de Alya: ¿sacrificar su libertad o perder para siempre a su hijo?

La situación se vuelve insostenible tras la firme amenaza de Sadakat, quien utiliza al menor como moneda de cambio para doblegar la voluntad de su rival. El conflicto alcanza su punto más álgido cuando Alya comprende que cualquier decisión que tome implicará una pérdida irreparable en su vida.

En los próximos episodios de En tierra lejana, los espectadores asistirán a una lucha desesperada donde la protección materna choca frontalmente con las ansias de control de sus enemigos. El dilema emocional marcará el rumbo de una trama donde la justicia y el sacrificio personal caminan por una línea muy delgada.