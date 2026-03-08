Carlos Troya revela el oscuro pasado de Salva: un hombre marcado por el dolor y las injusticias

El aterrizaje de este misterioso cocinero en la cantina no pasará desapercibido, especialmente para Claudia y Mabel, quienes pronto se sentirán atraídas por su carisma. Según confiesa Carlos Troya, su personaje oculta un gran dolor y un gran pesar por las injusticias, algo que definirá sus pasos en esta etapa donde intenta integrarse en la sociedad por primera vez.

La llegada de este nuevo integrante a Sueños de libertad supone un soplo de aire fresco en las tramas, aunque su sombrío historial promete generar tensiones. A pesar de las dificultades, el intérprete asegura que es un regalo dar vida a alguien que, a pesar de no haber tenido una vida fácil, mantiene la firme convicción de que todo el mundo tiene derecho a escoger su camino.