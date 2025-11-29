Publicidad
Pasapalabra
Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: pleno perfecto y ovación en Una de Cuatro
El invitado arranca su participación con energía y sorprende a todos al acertar todas las respuestas en la primera prueba del programa.
Luis Larrodera debutó en Pasapalabra dejando claro que venía a dar espectáculo. En Una de Cuatro, respondió sin fallos y se ganó la admiración de sus compañeros.
El momento provocó risas y comentarios de sorpresa en el plató. Su actuación impecable se convirtió en uno de los instantes más comentados de la tarde.