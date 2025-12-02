Luis Larrodera explica por qué tiene guardado el 7 de septiembre y emociona en Pasapalabra

En su visita al plató de Pasapalabra, Luis Larrodera firmó un pleno memorable en La Pista, interpretando con acierto la canción ‘El 7 de septiembre’. El momento sorprendió al público y conmocionó a los compañeros.

Tras la actuación, reveló que esa fecha tiene una carga emocional especial en su vida, y dedicó el tema con un mensaje íntimo que añadió una dimensión personal al concurso.