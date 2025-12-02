Publicidad
PASAPALABRA
Luis Larrodera explica por qué tiene guardado el 7 de septiembre y emociona en Pasapalabra
Durante su participación en Pasapalabra, Luis Larrodera completó un pleno musical evocador al interpretar ‘El 7 de septiembre’ de Mecano, y reveló por qué esa fecha tiene un significado muy personal para él.
En su visita al plató de Pasapalabra, Luis Larrodera firmó un pleno memorable en La Pista, interpretando con acierto la canción ‘El 7 de septiembre’. El momento sorprendió al público y conmocionó a los compañeros.
Tras la actuación, reveló que esa fecha tiene una carga emocional especial en su vida, y dedicó el tema con un mensaje íntimo que añadió una dimensión personal al concurso.