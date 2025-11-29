Luis Larrodera arrasa en Pasapalabra: completa él solo las Palabras Cruzadas sin fallar

Luis Larrodera llegó a Pasapalabra con ganas y lo dejó claro desde el primer momento. Tras un pleno inicial, volvió a brillar en Palabras Cruzadas resolviendo todas las definiciones sin fallar.

Roberto Leal no pudo ocultar su asombro y exclamó: “¡Madre mía con Larrodera! ¿Qué está pasando aquí?”. Un momento que confirma la espectacular actuación del invitado en el programa.