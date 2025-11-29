Antena 3 LogoAntena3
Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos

Pasapalabra

Luis Larrodera arrasa en Pasapalabra: completa él solo las Palabras Cruzadas sin fallar

El invitado demuestra su agilidad mental y sorprende al plató al resolver la prueba de principio a fin sin cometer errores, dejando a todos boquiabiertos.

Luis Larrodera llegó a Pasapalabra con ganas y lo dejó claro desde el primer momento. Tras un pleno inicial, volvió a brillar en Palabras Cruzadas resolviendo todas las definiciones sin fallar.

Roberto Leal no pudo ocultar su asombro y exclamó: “¡Madre mía con Larrodera! ¿Qué está pasando aquí?”. Un momento que confirma la espectacular actuación del invitado en el programa.

