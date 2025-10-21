Luis de la Fuente elogia a la nueva generación: “Tenemos a los mejores futbolistas del mundo”

Luis de la Fuente protagonizó una entrevista cercana y sincera en El Hormiguero, donde recordó a sus ídolos de la infancia, como Chechu Rojo y Johan Cruyff. El seleccionador mostró su faceta más humana y reflexiva al hablar de sus inicios y su pasión por el fútbol.

Al ser preguntado por el mejor futbolista del mundo, no dudó en reivindicar el talento nacional. “Podría seguir, tenemos a los mejores futbolistas del mundo”, afirmó tras mencionar a Lamine Yamal, Pedri y Rodri, orgulloso de la nueva generación española.