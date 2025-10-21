Antena 3 LogoAntena3
¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

El Hormiguero

Luis de la Fuente elogia a la nueva generación: “Tenemos a los mejores futbolistas del mundo”

El seleccionador nacional visitó El Hormiguero y repasó sus referentes futbolísticos. Luis de la Fuente se mostró orgulloso del talento español y destacó a Lamine Yamal, Pedri y Rodri.

Luis de la Fuente protagonizó una entrevista cercana y sincera en El Hormiguero, donde recordó a sus ídolos de la infancia, como Chechu Rojo y Johan Cruyff. El seleccionador mostró su faceta más humana y reflexiva al hablar de sus inicios y su pasión por el fútbol.

Al ser preguntado por el mejor futbolista del mundo, no dudó en reivindicar el talento nacional. “Podría seguir, tenemos a los mejores futbolistas del mundo”, afirmó tras mencionar a Lamine Yamal, Pedri y Rodri, orgulloso de la nueva generación española.

