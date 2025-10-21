Luis de la Fuente desmonta los prejuicios sobre Lamine Yamal: “Es un chico extraordinario dentro y fuera del campo”

Luis de la Fuente fue el primer invitado de la semana en El Hormiguero y analizó el buen momento que atraviesa la Selección Española. El técnico reconoció que ya tiene en mente el equipo ideal para el próximo Mundial y subrayó que todos los jugadores convocados son, además de talentosos, “buenas personas”.

El seleccionador puso como ejemplo a Lamine Yamal, a quien calificó como “un chico muy maduro y responsable”. De la Fuente destacó que la imagen pública del futbolista no refleja su auténtica calidad humana y elogió su capacidad para entrenar, competir y mantener la calma pese a su juventud.