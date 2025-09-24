Publicidad
Pasapalabra
Lucía Jiménez resuelve con soltura el panel ¿Dónde Están? y recibe elogios en Pasapalabra
La actriz ha demostrado experiencia y serenidad al completar el ¿Dónde Están?, celebrando el logro con humor y recibiendo el reconocimiento de Roberto Leal y sus compañeros.
Lucía Jiménez ha vuelto a destacar en Pasapalabra, resolviendo el panel ¿Dónde Están? con una facilidad sorprendente. Su experiencia como invitada ha sido clave para afrontar la prueba con tranquilidad.
Roberto Leal ha elogiado la soltura de Lucía, señalando que siempre brilla en el concurso. La actriz ha respondido con humor, asegurando que este don le pasa a veces en el programa