Lucía Jiménez resuelve con soltura el panel ¿Dónde Están? y recibe elogios en Pasapalabra

Lucía Jiménez ha vuelto a destacar en Pasapalabra, resolviendo el panel ¿Dónde Están? con una facilidad sorprendente. Su experiencia como invitada ha sido clave para afrontar la prueba con tranquilidad.

Roberto Leal ha elogiado la soltura de Lucía, señalando que siempre brilla en el concurso. La actriz ha respondido con humor, asegurando que este don le pasa a veces en el programa