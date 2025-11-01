Antena 3 LogoAntena3
Carrie, más viva que nunca gracias a Lucía Hoyos… ¡bailando la sintonía de ‘Cazafantasmas’!

Pasapalabra

Lucía Hoyos resucita a Carrie en Pasapalabra con un baile terroríficamente divertido

La actriz se transforma en una Carrie muy viva y llena de energía para cantar y bailar la mítica sintonía de Cazafantasmas en el especial de Halloween de Pasapalabra.

Alberto Mendo
Publicado:

La tarde de Halloween en Pasapalabra ha vuelto a sorprender con un duelo musical tan insólito como divertido: Carrie contra Frankestein. Lucía Hoyos y Óscar Martínez se metieron de lleno en sus personajes en La Pista, regalando un espectáculo digno de una película de terror.

Lucía, lejos de la timidez de su personaje, se ha desatado al reconocer los primeros acordes de Cazafantasmas. Con su energía, ha convertido la pista en una fiesta llena de ritmo y humor, dejando un momentazo inolvidable para los fans del programa

