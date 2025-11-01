Lucía Hoyos resucita a Carrie en Pasapalabra con un baile terroríficamente divertido

La tarde de Halloween en Pasapalabra ha vuelto a sorprender con un duelo musical tan insólito como divertido: Carrie contra Frankestein. Lucía Hoyos y Óscar Martínez se metieron de lleno en sus personajes en La Pista, regalando un espectáculo digno de una película de terror.

Lucía, lejos de la timidez de su personaje, se ha desatado al reconocer los primeros acordes de Cazafantasmas. Con su energía, ha convertido la pista en una fiesta llena de ritmo y humor, dejando un momentazo inolvidable para los fans del programa