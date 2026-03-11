Lucía Gil recibe en pie la ovación del público tras otra exhibición en el ¿Dónde Están?

Lucía Gil ha vivido una tarde especialmente brillante en Pasapalabra al completar su panel del ¿Dónde Están? con una seguridad inesperada. Su rapidez y la precisión con la que ha encadenado cada respuesta han generado una reacción inmediata en el público.

Roberto Leal también ha mostrado su admiración, sorprendido por la facilidad con la que la invitada había resuelto la prueba... ¡por segunda tarde consecutiva! La propia Lucía ha reconocido lo especial del momento.