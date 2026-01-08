Localizado conductor con baliza V16 inactiva pese a error de geolocalización

Un usuario de la nueva baliza V16 fue localizado a través de una herramienta online vinculada a datos de la DGT, aunque su baliza estaba inactiva, lo que expone fallos en los sistemas de geolocalización que debían reforzar la seguridad vial. La polémica se intensifica cuando expertos alertan sobre posibles usos indebidos de esa información por parte de terceros.

La medida entró en vigor el 1 de enero de 2026 con el objetivo de reducir accidentes en arcén, pero la falta de precisión en la ubicación preocupa a conductores y especialistas en ciberseguridad. Así lo cuentan en Y ahora Sonsoles.