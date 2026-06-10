Leonor Lavado y Aníbal Gómez estudian cada gesto de Paula Koops y Jesulín para afrontar el reto de Tu cara me suena

Convertirse en otro concursante no está siendo una tarea sencilla para Leonor Lavado y Aníbal Gómez. Esta semana, la cómica se transformará en Paula Koops mientras que su compañero asumirá el reto de recrear a Jesulín de Ubrique en la próxima gala de Tu cara me suena.

Durante la preparación, ambos están observando y analizando a quienes deben imitar para captar sus rasgos más característicos. Leonor se fija especialmente en la forma de hablar de Paula, mientras que Aníbal estudia la interpretación de Jesulín en Toda para reproducirla con la mayor precisión posible.

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