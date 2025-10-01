Lentejas con acelgas y zanahorias de Arguiñano: la receta económica que fortalece y llena de energía

Las lentejas son protagonistas en la cocina de Arguiñano por su aporte de proteínas vegetales, fibra y minerales. Preparadas con acelgas y zanahorias, se convierten en un plato completo y reconfortante.

Además de saciantes, ayudan a regular la digestión y reducir el colesterol. Su hierro, combinado con vegetales ricos en vitamina C, combate el cansancio y aporta vitalidad de forma natural.