Receta de lentejas con acelgas y zanahorias de Arguiñano: "Un súper alimento para estar sanos y fuertes, gastando poco"

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Lentejas con acelgas y zanahorias de Arguiñano: la receta económica que fortalece y llena de energía

Karlos Arguiñano comparte cómo preparar unas lentejas con acelgas y zanahorias, una receta sencilla, barata y muy nutritiva que ayuda a mantener energía y buena salud cada día.

Las lentejas son protagonistas en la cocina de Arguiñano por su aporte de proteínas vegetales, fibra y minerales. Preparadas con acelgas y zanahorias, se convierten en un plato completo y reconfortante.

Además de saciantes, ayudan a regular la digestión y reducir el colesterol. Su hierro, combinado con vegetales ricos en vitamina C, combate el cansancio y aporta vitalidad de forma natural.

