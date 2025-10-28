Laura Pausini bromea sobre sus celos y revela las discusiones con su pareja en El Hormiguero

Laura Pausini fue la gran invitada del programa 3.000 de El Hormiguero, una noche cargada de emoción, música y confesiones. La artista italiana desveló su faceta más celosa, asegurando entre risas que necesita “controlar todo”.

Durante la charla con Pablo Motos, Pausini contó cómo las giras con su pareja pueden generar pequeñas discusiones. La cantante reveló que incluso llegó a detener un concierto por los “ojitos” que una fan le lanzaba a su pareja, demostrando su carácter apasionado y divertido.