Las lágrimas de Edurne tras una de las decisiones más difíciles de La Voz Kids

La Gran Batalla dejó momentos de máxima tensión para los coaches de La Voz Kids, obligados a seleccionar qué concursantes continúan en la competición. En el caso de Edurne, la decisión resultó especialmente complicada por el nivel mostrado por los integrantes de su equipo.

Tras comunicar su elección, la artista no pudo contener la emoción y rompió a llorar junto a su asesora, Leire Martínez. La cantante reconoció su sensibilidad ante una despedida que puso fin al camino de varios talents antes de la siguiente fase del programa.

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