Lady Gaga en estado puro: J Kbello deja una de las actuaciones más impactantes de la temporada

La última gala dejó uno de los momentos más comentados de la edición gracias a la actuación de J Kbello, que deslumbró interpretando ‘Abracadabra’ con una imitación muy aplaudida. Su propuesta destacó por la energía, la coreografía y la fidelidad al estilo de Lady Gaga.

El concursante consiguió conquistar al plató con un número que muchos calificaron como “otro nivel”. En plena emisión de Tu cara me suena, tanto el jurado como los asistentes reaccionaron con entusiasmo ante una de las actuaciones más potentes de la noche.

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