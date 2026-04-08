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El lado oculto del romance de John John Kennedy y Carolyn Bessette: fiestas, excesos y una historia menos idealizada
La relación entre John John Kennedy y Carolyn Bessette siempre se presentó como un cuento perfecto, pero nuevos detalles revelan un contexto marcado por el consumo de drogas y tensiones personales.
Durante años, la historia de amor entre John John Kennedy y Carolyn Bessette fue vista como un ejemplo de glamour y perfección. Sin embargo, recientes revelaciones apuntan a un entorno mucho más complejo y alejado de esa imagen idealizada.
Según se ha comentado, el consumo de drogas y las dificultades personales formaban parte de su día a día, desmontando así el relato edulcorado que se había mantenido hasta ahora sobre la pareja.