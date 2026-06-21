J Kbello no encuentra rival y hace historia con una nueva victoria en la emocionante décima gala de Tu cara me suena

La decimotercera edición del formato se está convirtiendo, por méritos propios, en el monólogo de un artista que parece no tener techo. La décima gala de Tu cara me suena ha regalado a la audiencia un despliegue de talento excelso, con varios números musicales de esos que ponen los pelos de punta y demuestran la exigencia de esta recta del concurso. Sin embargo, a la hora de la verdad, el veredicto ha vuelto a ser incontestable y J Kbello se ha coronado de nuevo como el gran campeón de la noche.

Con este nuevo triunfo, el participante consolida una racha impecable que ya roza el récord histórico del programa, dejando claro que su capacidad de mimetización y su entrega escénica están a un nivel superior. A pesar de que sus compañeros firmaron actuaciones magistrales que emocionaron al jurado hasta las lágrimas, el carisma y la precisión milimétrica de J Kbello volvieron a inclinar la balanza a su favor, posicionándolo de manera indiscutible como el rival a batir de cara a la gran final.

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