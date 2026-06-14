J Kbello desata la locura en Tu cara me suena al emular a Elvis Presley con "Bossa Nova Baby"

El escenario de Tu cara me suena se ha rendido ante el talento y la arrolladora presencia de J Kbello. En esta última gala, el artista se enfrentaba a un reto mayúsculo: meterse en la piel del mismísimo Rey del Rock, Elvis Presley, interpretando su rítmico y divertido clásico 'Bossa Nova Baby'. Lejos de achicarse ante la magnitud del mito, el concursante ha salido a por todas, ofreciendo un derroche de actitud, ritmo y magnetismo que ha hecho saltar de sus asientos tanto al público como al jurado.

La imitación ha sido impecable en todos los sentidos. J Kbello no solo ha clavado el característico color de voz de Elvis, sino que ha calcado al milímetro su icónico movimiento de caderas y sus gestos más icónicos sobre el escenario, todo ello perfectamente arropado por una colorida puesta en escena. Los jueces han coincidido unánimemente en calificar el número como un auténtico espectáculo, alabando la capacidad del concursante para capturar la esencia puramente 'rockanrolera' y fiestera del tema. Con esta brillante actuación, J Kbello se consagra como uno de los grandes animadores de la edición, demostrando que lleva el ritmo en las venas.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas