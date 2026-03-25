Kazim regresa al pasado y la pasión estalla con Esme

Kazim vuelve a cruzarse con Esme en la cocina, donde ella no duda en enfrentarse directamente a él. La conversación, marcada por el reproche y la intensidad emocional, evidencia que las heridas entre ambos siguen abiertas.

La proximidad entre los dos termina generando un momento de debilidad que pone en peligro sus decisiones actuales. El exmatrimonio cae en la tentación, dejando en el aire las consecuencias de este inesperado acercamiento.