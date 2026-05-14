Kaya irrumpe en la boda de Zerrin y escapa con ella tras llevársela por la fuerza

Kaya aprovecha un descuido durante la celebración para entrar en casa de Sedat disfrazado junto a un amigo. Allí consigue llegar hasta la habitación de Zerrin y se la lleva antes de que pueda casarse.

La joven rompe a llorar durante la huida y le pide regresar, temiendo las consecuencias de enfrentarse a Sedat y a sus familias. Mientras escapan por carretera, ambos desconocen si lograrán permanecer juntos o serán encontrados.