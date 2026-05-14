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EN TIERRA LEJANA
Kaya irrumpe en la boda de Zerrin y escapa con ella tras llevársela por la fuerza
En tierra lejana, tensión explota cuando Kaya aparece en plena boda de Zerrin, logra sacarla de la casa vestida de novia y huye con ella ante el miedo de toda la familia.
Kaya aprovecha un descuido durante la celebración para entrar en casa de Sedat disfrazado junto a un amigo. Allí consigue llegar hasta la habitación de Zerrin y se la lleva antes de que pueda casarse.
La joven rompe a llorar durante la huida y le pide regresar, temiendo las consecuencias de enfrentarse a Sedat y a sus familias. Mientras escapan por carretera, ambos desconocen si lograrán permanecer juntos o serán encontrados.