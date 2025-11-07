Karlos Arguiñano recupera la intxaursaltsa, el postre vasco “en peligro de extinción”

En su programa, Karlos Arguiñano prepara la intxaursaltsa, un postre típico del País Vasco elaborado con nueces, leche y azúcar. Esta receta, sugerida por Mikel, busca rescatar una tradición culinaria que, según el cocinero, “está en peligro de extinción”.

Ideal para los días fríos, la intxaursaltsa es un dulce contundente que puede servirse en caliente o frío. Mikel recomienda dejarlo reposar en la nevera unas horas para potenciar su sabor y textura cremosa.