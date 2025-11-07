Karlos Arguiñano prepara unas alubias exprés con berza y morcilla ideales para el otoño

Karlos Arguiñano vuelve a apostar por las legumbres como base de una alimentación equilibrada. En esta ocasión, presenta unas alubias exprés que no necesitan remojo si se utiliza la variedad negra de Tolosa del año. Acompañadas con berza salteada y morcilla, ofrecen un plato sabroso y nutritivo.

El cocinero explica que este guiso mantiene todo el sabor de la cocina tradicional, pero con una preparación más rápida. Además, recuerda la importancia de incluir legumbres en el menú semanal para cuidar la salud sin renunciar al disfrute.