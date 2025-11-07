Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano prepara unas alubias exprés con berza y morcilla ideales para el otoño
El chef vasco comparte una receta sencilla y rápida para disfrutar de las legumbres con sabor tradicional: alubias exprés con berza salteada y morcilla, un guiso perfecto para días fríos.
Karlos Arguiñano vuelve a apostar por las legumbres como base de una alimentación equilibrada. En esta ocasión, presenta unas alubias exprés que no necesitan remojo si se utiliza la variedad negra de Tolosa del año. Acompañadas con berza salteada y morcilla, ofrecen un plato sabroso y nutritivo.
El cocinero explica que este guiso mantiene todo el sabor de la cocina tradicional, pero con una preparación más rápida. Además, recuerda la importancia de incluir legumbres en el menú semanal para cuidar la salud sin renunciar al disfrute.