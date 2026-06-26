Karlos Arguiñano explica cómo preparar un arroz con salmonetes lleno de sabor con una mahonesa muy especial

La receta de este arroz con salmonetes que hemos visto en Cocina abierta con Karlos Arguiñano, comienza con la preparación de una mahonesa de salmonete, elaborada al confitar las cabezas y las espinas en aceite suave, que después se emulsiona con yema de huevo, limón y sal para potenciar el sabor del plato.

El arroz se cocina con cebolleta, tomate rallado y caldo para paella, mientras los lomos de salmonete se hacen a la plancha durante un minuto por cada lado. Arguiñano también aconseja pedir en la pescadería que limpien el pescado y reservar las espinas para aprovecharlas en la salsa.

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