La curiosidad de Serhat por la vida amorosa de Zeynep desata la tensión en El secreto: "Mis secretos no son de tu incumbencia"

Una conversación a solas entre Serhat y Zeynep ha terminado convirtiéndose en un momento incómodo. El empresario quiere conocer el pasado sentimental de la joven y le pregunta si alguna vez ha entregado su corazón a alguien que no lo merecía.

Lejos de responder, Zeynep se muestra firme y le recuerda que sus secretos no le incumben. Aunque Serhat insiste y la llena de halagos, ella deja claro que únicamente conviven para proteger a las niñas. Una respuesta tajante que no consigue ocultar la tensión que existe entre ambos en El Secreto.