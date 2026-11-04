Publicidad
EL SECRETO
La curiosidad de Serhat por la vida amorosa de Zeynep desata la tensión en El secreto: "Mis secretos no son de tu incumbencia"
El empresario intenta descubrir si la joven ha sufrido alguna decepción sentimental, pero sus insistentes preguntas provocan una respuesta contundente que deja claros los límites de su relación.
Una conversación a solas entre Serhat y Zeynep ha terminado convirtiéndose en un momento incómodo. El empresario quiere conocer el pasado sentimental de la joven y le pregunta si alguna vez ha entregado su corazón a alguien que no lo merecía.
Lejos de responder, Zeynep se muestra firme y le recuerda que sus secretos no le incumben. Aunque Serhat insiste y la llena de halagos, ella deja claro que únicamente conviven para proteger a las niñas. Una respuesta tajante que no consigue ocultar la tensión que existe entre ambos en El Secreto.