Zeynep consigue una nueva oportunidad de trabajo en El secreto gracias a Serhat: "Te debo una"

Una entrevista de trabajo ha cambiado la suerte de Zeynep en El Secreto. Aunque su especialidad es la literatura, la responsable del colegio de las hijas de Serhat ha valorado su formación en psicología infantil y adolescente y le ha ofrecido un puesto como orientadora.

Emocionada por la noticia, Zeynep ha llamado a Serhat para agradecerle que enviara su currículum y la recomendara. El empresario ha aprovechado para bromear con ella y pedirle que le invite a cenar con su primer sueldo. ¡La joven estará ahora mucho más cerca de sus hijas!