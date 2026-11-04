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“Ya no somos familia”: Sevim abofetea a Berrak y la echa de casa tras descubrir toda la verdad

“Ya no somos familia”: Sevim abofetea a Berrak y la echa de casa tras descubrir toda la verdad

EL SECRETO

Berrak pierde el apoyo de Sevim en El secreto: la madre de Serhat rompe con ella tras conocer sus mentiras

La matriarca de los Tecer descubre la verdad sobre Kader y estalla contra su nuera, a quien siempre había considerado una hija. Su enfrentamiento termina con una decisión tajante.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Los secretos de Berrak han terminado por destruir su relación con Sevim. Después de hablar con Serhat y conocer toda la verdad sobre Kader, la matriarca se enfrenta a su nuera y le reprocha haber traicionado su confianza.

La tensión alcanza su punto máximo cuando Sevim le da una bofetada y le ordena abandonar la casa. Berrak intenta justificarse y suplica que la escuche, pero la madre de Serhat se niega a darle otra oportunidad. Tras expulsarla, Sevim se derrumba ante Azra, incapaz de asimilar lo ocurrido en El Secreto.

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