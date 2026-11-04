Berrak pierde el apoyo de Sevim en El secreto: la madre de Serhat rompe con ella tras conocer sus mentiras

Los secretos de Berrak han terminado por destruir su relación con Sevim. Después de hablar con Serhat y conocer toda la verdad sobre Kader, la matriarca se enfrenta a su nuera y le reprocha haber traicionado su confianza.

La tensión alcanza su punto máximo cuando Sevim le da una bofetada y le ordena abandonar la casa. Berrak intenta justificarse y suplica que la escuche, pero la madre de Serhat se niega a darle otra oportunidad. Tras expulsarla, Sevim se derrumba ante Azra, incapaz de asimilar lo ocurrido en El Secreto.