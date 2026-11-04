Zeynep planta cara a Tibet en El secreto: se niega a aceptar sus condiciones para proteger a Kader

La preocupación por el futuro de Kader ha llevado a Zeynep a enfrentarse duramente a Tibet. La joven le reprocha que ignorara a su hija cuando la conoció y teme que vuelva a hacerle daño después de todo lo que ha sufrido.

Sin embargo, el empresario anuncia que piensa llevarse a la niña y mandarla a un internado. Al conocer el vínculo que une a Zeynep con Kader, le propone reconsiderar su decisión si acepta quedarse en su casa para cuidarla. Indignada, la joven rechaza ambas opciones y abandona el encuentro en El Secreto.