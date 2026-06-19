Julián Villagrán firma un debut soñado en Pasapalabra y deja sin opciones a sus rivales en La Pista

La llegada de Julián Villagrán a Pasapalabra no pudo ser más acertada. Tras brillar en Una de Cuatro, completó un pleno en La Pista y se convirtió en el único invitado capaz de identificar una de las canciones con el primer fragmento de música.

La prueba parecía encaminarse hacia Jorge Lucas, que reconoció la melodía pero no logró recordar ni el título ni la letra del tema. El rebote cayó en manos de Julián, que aprovechó la oportunidad para cumplir uno de los objetivos que, como seguidor del concurso, siempre había deseado alcanzar.

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