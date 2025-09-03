Juanra Bonet sorprende con su confesión más íntima: “Con dos hijos ya no tienes manos libres”

Juanra Bonet, uno de los rostros más emblemáticos de Antena 3, vuelve a la primera línea con Juego de Pelotas, un concurso cargado de humor, adrenalina y ritmo que promete conquistar a la audiencia. Con una larga trayectoria en formatos como ¡Boom! o ¿Quién quiere ser millonario?, el presentador sigue consolidando su sello en televisión.

Más allá de lo profesional, Bonet se ha abierto sobre su vida personal. Tras el nacimiento de Mauro hace cinco meses, se une a su hija Gabriela, nacida en 2019. Aunque siempre ha mantenido su intimidad, reconoce que la paternidad le ha cambiado y asegura estar disfrutando de una etapa tan exigente como plena. Lo ha contado en Y ahora Sonsoles.