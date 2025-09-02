Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Juanra Bonet describe su papel en Juego de pelotas: "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás"

Juego de pelotas

Juanra Bonet advierte sobre Juego de pelotas: “El verdadero desafío es salir del concurso completamente seco”

El conductor de este nuevo formato televisivo adelanta que el programa reunirá diversión, emoción y la posibilidad de jugar desde casa, con un toque muy inesperado.

Alberto Mendo
Publicado:

Juanra Bonet ha explicado que en Juego de pelotas los espectadores encontrarán los tres pilares de cualquier concurso: emoción, diversión y participación desde casa. El presentador promete situaciones tan disparatadas como inesperadas.

Entre retos y caídas a la piscina, Bonet asegura que disfruta poniendo a prueba a los concursantes. Además, comparte un consejo directo: confiar en uno mismo sin dejarse arrastrar por el resto del equipo.

Antena 3» Vídeos