Juanra Bonet advierte sobre Juego de pelotas: “El verdadero desafío es salir del concurso completamente seco”

Juanra Bonet ha explicado que en Juego de pelotas los espectadores encontrarán los tres pilares de cualquier concurso: emoción, diversión y participación desde casa. El presentador promete situaciones tan disparatadas como inesperadas.

Entre retos y caídas a la piscina, Bonet asegura que disfruta poniendo a prueba a los concursantes. Además, comparte un consejo directo: confiar en uno mismo sin dejarse arrastrar por el resto del equipo.