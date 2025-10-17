Juan del Val sorprende en El Hormiguero al mostrar su Premio Planeta 2025 y dedicarlo al equipo

Juan del Val ha acudido al plató de El Hormiguero con el Premio Planeta 2025 en las manos, un gesto con el que quiso agradecer al equipo del programa su apoyo constante. El autor de Vera, una historia de amor, confesó que deseaba compartir el reconocimiento con quienes le acompañan cada semana.

Durante la tertulia, Pablo Motos le preguntó cómo vivió la gala. Del Val explicó que, a medida que crecía la posibilidad de ganar, aumentaba la emoción y el miedo. Contó que intentó disfrutar del momento y recordó que, al oír su nombre, “se me secó la boca, fue muy emocionante”.