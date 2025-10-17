Publicidad
El Hormiguero
Juan del Val sorprende en El Hormiguero al mostrar su Premio Planeta 2025 y dedicarlo al equipo
El escritor y colaborador acudió al programa con su galardón por la novela Vera para agradecer el apoyo y la importancia que el equipo ha tenido en su trayectoria.
Juan del Val ha acudido al plató de El Hormiguero con el Premio Planeta 2025 en las manos, un gesto con el que quiso agradecer al equipo del programa su apoyo constante. El autor de Vera, una historia de amor, confesó que deseaba compartir el reconocimiento con quienes le acompañan cada semana.
Durante la tertulia, Pablo Motos le preguntó cómo vivió la gala. Del Val explicó que, a medida que crecía la posibilidad de ganar, aumentaba la emoción y el miedo. Contó que intentó disfrutar del momento y recordó que, al oír su nombre, “se me secó la boca, fue muy emocionante”.