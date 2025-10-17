La emoción de este talent promete conmover a los coaches en una noche mágica de La Voz

Miguel Prieto subirá al escenario de La Voz con una guitarra y un propósito claro: dejar huella. Su interpretación de ‘Say something’ promete ser uno de los momentos más intensos de la noche, lleno de sensibilidad y verdad. Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra tendrán que decidir si giran sus sillas ante su talento.

El aspirante, con una voz rota y llena de sentimiento, conectará con el público desde la primera nota. Su actuación promete emoción, magia y una energía especial que podría convertirle en protagonista de la gala.